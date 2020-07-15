Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi... Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla, azimle devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." - ANKARA Kaynak: İHA