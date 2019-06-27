Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da...
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"
Kaynak: AA
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
Son Dakika Haberleri