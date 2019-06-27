Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da...

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da...

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"

Kaynak: AA
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