Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki...

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki...

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir."

Kaynak: AA
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