Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz.

21.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:58
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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