Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz.
21.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:58
Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz." - ANKARA
Kaynak: İHA