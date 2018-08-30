Milli Savunma Bakanı Akar, Devlet Mezarlığını Ziyaret Etti (2)
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin Devlet Mezarlığına gelişi Bakan Akar'ın çelenk bırakması Akar'ın konuşmasından detay Akar'ın mezarlığa çiçek bırakması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Devlet Mezarlığını ziyaret etti.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin Devlet Mezarlığına gelişi
Bakan Akar'ın çelenk bırakması
Akar'ın konuşmasından detay
Akar'ın mezarlığa çiçek bırakması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Devlet Mezarlığını ziyaret etti. (2)