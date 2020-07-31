Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Yunanistan' açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Yunanistan' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde Yunanistan ile olan diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz, bir toplantı bekliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Yunanistan' açıklaması
31.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde Yunanistan ile olan diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz, bir toplantı bekliyoruz. Bu toplantının yapılması ile birçok probleminde çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami'nde bayram namazını kıldı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak dün üzere Edirne'ye geldi. Geceyi Edirne'de geçiren Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bayram namazını kılmak için yürüyerek Selimiye Camii'ne geldi.

Akar, Türk-İslam Mimarisinin eşsiz eseri tarihi mabet Selimiye'de kıldığı bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Planlı bir faaliyetimiz bu, bu plan çerçevesinde bayram günü buradayız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tekrar bayramınız mübarek olsun. Bu vesile ile tüm Edirneli kardeşlerimizin, halkımızın şahsım ve arkadaşlarım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bütün halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bizim daha yaptığımız plan çerçevesinde, bu özel ve anlamlı günde Edirne'ye geldik. Planlı bir faaliyetimiz bu, bu plan çerçevesinde bayram günü buradayız. Bir taraftan halkımızla temaslarımızı sürdürürken, bir taraftan da Mehmetçikle beraber oluyoruz. Buradaki görevli komutan arkadaşlarımızdan çalışmalar ile ilgili bilgiler alıyoruz. Onların başarılı faaliyetlerini dinliyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

"Büyük bir güvenle buradan ayrılacağız"

Akar, "Mehmetçik; karada, denizde, havada olduğu gibi burada 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın beklenmesi konusunda büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bundan da hakikaten büyük bir memnuniyetle, büyük bir güvenle buradan ayrılacağız" diye konuştu.

"Faaliyetlerimizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız"

Akar, "Çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi burada iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde tüm komşularımızla; Yunanistan'la, Bulgaristan'la çalışmalarımız sürmekte. Dolayısıyla biz buradaki faaliyetlerimizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız. Bunun için yapılması gereken ne varsa, yaptık, yapıyoruz. Dolayısıyla görüşmelerimiz, konuşmalarımız devam edecek. Buradaki faaliyetlerimizle alakalı ülkemizin milletimizin hakkını, hukukunu buradaki Mehmetçik korumak ve kollamak konusunda son derece kararlı. Son derece azimli. ve tabi sadece burada değil, Edirne'den Van'a kadar yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçik gerçekten karada, denizde, havada bütün faaliyetlerimiz devam etmekte" dedi.

"Çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi büyük bir ciddiyetle, büyük bir hassasiyetle sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz"

Akar, "Çok şükür şu ana kadar büyük bir başarı ile devam etti. Mehmetçiğin fedakarlığı, Mehmetçiğin kahramanlığı ve tabi ki asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine duyduğu sevgi ve güven ve duası ile ondan aldığımız ilhamla görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu bayram gününde de sizlerle beraber olmanın heyecanını ve memnuniyetini yaşıyoruz. Buradaki aldığımız bilgiler, buradaki gördüklerimizden dolayı gerçekten arkadaşlarımızın büyük bir başarı ile görevlerini azimle, kararlılıkla sürdürdüklerini gördük. Bunu müşahede ettik. Bundan dolayı da son derece memnunuz. Biz bu çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi büyük bir ciddiyetle, büyük bir hassasiyetle sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz, bir toplantı bekliyoruz"

Akar, "Önümüzdeki günlerde Yunanistan ile olan diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz, bir toplantı bekliyoruz. Bu toplantının yapılması ile birçok probleminde çözülebileceğine inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor. Hepinize iyi bayramlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Bu vesile ile Edirne halkına şahsım ve arkadaşlarım adına sevgi, saygı sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından "gurbetçi" olduğunu belirten bir vatandaş Akar'ın yanına gelerek "sizlerle gurur duyuyoruz" diye sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesine Edirne Valisi Ekrem Canalp de eşlik etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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