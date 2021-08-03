Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne...

Bakan Akar: 'Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor.

Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tuğba Özay Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:59:40. #1.14#

title