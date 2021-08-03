Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne...
Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor.
Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı