Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne...

Bakan Akar: "Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla, ne ikili ilişkilerle, ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor.