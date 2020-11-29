Milli Savunma Bakanı Akar'dan TSK aleyhine kullanılan ifadelere tepki Açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan TSK aleyhine kullanılan ifadelere tepki Açıklaması

29.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:58
Milli Savunma Bakanı Akar'dan TSK aleyhine kullanılan ifadelere tepki Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine, dün bir televizyon programında, TSK aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığınca yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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