Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti
19.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyüne gitti. Köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde sivil şehitler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret eden Bakan Akar ve komutanlar, ailelere başsağlığı dileklerini iletti. Şehit yakınları ve köylülerin acılarına ortak olup taleplerini dinleyen Bakan Akar, bir şehit yakınının "İntikamımızın alınmasını istiyoruz" şeklindeki sözleri üzerine, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Mücadelede kendileri ile birlikte olduklarını kaydeden Bakan Akar, "Şehit ailelerimiz için maddi, manevi yapılması gereken ne varsa, bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya da devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu durmayacak. Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar. Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız, döktükleri kanların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Gece, gündüz sürekli onların peşindeyiz. Bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu, 'Bu işi bitirin' diyor. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu günlere gelinmesinde askerin, jandarmanın, polisin, korucuların emeği, kanı, teri var. Bu noktaya geldik, inşallah bu noktadan sonra da bitecek bu iş. Teröristlerin yurt içindeki yuvaları başlarına yıkıldı, sınır ötesinde de nereleri varsa başlarına yıkıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, ülkemizi halkımızı bu musibetten kurtaracağız inşallah" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda şehitlerden birinin eşi Bakan Akar'dan Türk bayrağı istedi. Bakan Akar, talimatı ile getirilen Türk bayrağını öperek şehit eşine hediye etti.

Köylüler de Bakan Akar ve TSK komuta kademesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Irak Bursa
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 21:35:47. #1.14#
title