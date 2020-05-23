Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında, "Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin;

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:20

Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında, "Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin; kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en içten duygularla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, birlik ve beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin daha da güçlendiği; huzur, barış ve sevgi ortamının pekiştiği bir Ramazan Bayramı'nı daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muvazzaf, emekli tüm mensuplarımızın bayramını gönülden tebrik ediyorum. Covid-19 salgınıyla mücadeledeki sınırlandırmalar nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nı diğer bayramlardan ve alıştığımız geleneklerden farklı olarak sevdiklerimizden uzakta, buruk bir ruh hali içinde geçirmek zorunda kaldık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Bakanlıklar, kurum/kuruluşlarla birlik, beraberlik ve koordinasyon içerisinde Covid-19'a karşı mücadelede önemli başarılar elde ettik. Milli Savunma Bakanlığı olarak ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal önleyici, koruyucu tedbirleri hayata geçirmemiz nedeniyle başta operasyon bölgesi olmak üzere tüm birlik ve kurumlarımızdaki faaliyetler salgından etkilenmeden ve hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Aynı zamanda Bakanlık olarak salgınla mücadeleye çeşitli sağlık malzemelerinin üretilmesi yönünde de katkı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Bir yandan Korona virüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da vatan topraklarımıza, mavi vatanımıza, semalarımıza, asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi de azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

AKAR, KUTLAMA MESAJINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Bu vesileyle şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarında öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Nice güzel bayramlar yaşamamıza vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının asker, sivil tüm mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı; hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin; kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en içten duygularla kutluyorum."

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

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