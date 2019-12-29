Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yurt içinde ya da sınır ötesinde TSK her türlü görevi yapmaya hazırdır" dedi. Hatay'da birlikleri denetleyen Akar, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi

29.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:14
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır

Milli Savunma Bakanı , 'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yurt içinde ya da sınır ötesinde her türlü görevi yapmaya hazırdır" dedi.


Sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a giden Akar, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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