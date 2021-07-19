Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini verdiğimiz bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri, vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini verdiğimiz bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri, vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Akar, bayramların milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği, örf ve adetlerin coşkuyla yaşandığı ve yaşatıldığı önemli kültürel değerlerden olduğuna işaret etti.

Akar, "Bayramların getirdiği dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamından ilham alan asil milletimiz, kederde ve kıvançta, iyi günde ve kötü günde ortak hareket ederek bin yıldır milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmiş ve ayrılmaz bir bütün olmuştur." mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının da Türkiye'nin daima birlik, beraberlik ve güven içerisinde olması, Türk milletinin nice güzel bayramlar yaşayabilmesi için üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme gayretinde olduğunu vurgulayan Akar şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini verdiğimiz bu dönemde TSK, vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda TSK'nın kahraman mensupları; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil mavi vatanımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korurken Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova ve Bosna Hersek gibi dost ve kardeş ülkelerde de barış ve istikrar için görev yapmaktadır. Bayram sevincini yaşadığımız bugünlerde karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyor, bayramlarını bir kez daha en içten duygularla kutluyorum.

Bu vesileyle gazilerimizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerinin ve tüm mensuplarımızın sağlık ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm komutan ve devlet adamlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
'Yazıyor yazıyor' sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
"Yazıyor yazıyor" sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Mustafa Er Burak Elmas Rıza Çalımbay Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 12:34:39. #1.15#

title