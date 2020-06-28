Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması
28.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mete Han tarafından milattan önce 209 yılında temelleri atılan ve Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Vatanın ve milletin güvenliği için yurt içi ve dışında, sınır ötesinde bugüne kadar yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak büyük başarılar elde eden Kara Kuvvetlerinin; bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiğine işaret eden Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarında; Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarında; Afganistan'dan, Lübnan'a, Somali'den, Kosova'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinin yanı sıra Libya'da eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinde de üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir fedakarlık ve başarı ile yerine getirmiştir."

Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini başarılarından dolayı kutladığı mesajında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere, Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm personelini kutluyor, kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

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