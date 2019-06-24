Milli Savunma Bakanı Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret(Tür: Ankara)

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret
(Tür: Ankara)

Kaynak: DHA
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