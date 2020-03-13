Milli Savunma Bakanı Akar'dan "İdlib" açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyetle yapılan görüşmelere ilişkin, "Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyetle yapılan görüşmelere ilişkin, "Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi" dedi.



Hatay'da şehit cenazesine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Havalimanında açıklamalarda bulundu. Rus askeri heyeti ile yapılan görüşmelere ilişkin konuşan akar, görüşmelerde olumlu bir yaklaşım gördüklerini belirtti.



Akar, talep ve fikirlerin karşılıklı olarak ortaya konduğunu dile getirerek, "Bir yerde buluştuk. Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk uygulamasını da 15 Mart'ta M4 kara yolunda ortak devriyeyle göreceğiz. Daha sonra müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle beraber buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Bizim bu konudaki taleplerimiz, isteklerimiz belli, açık ve net. Cumhurbaşkanımız tarafından birçok kez gündeme getirildi, ortaya kondu. Bizim burada isteğimiz, temel amacımız; bir an önce ateşkesin kalıcı hale getirilmesi. Ateşkes imzalandı fakat herkesin kafasında bir soru var. Bizim görüşümüz, ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa biz bunların hepsini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın aynı şekilde davranması beklediğimizi dile getirdik" şeklinde konuştu.



"İdlib'den göçün durduğuna dair çok güzel izler, emareler var"



İdlib'den yaşanan göçlere ilişkin de konuşan Bakan Akar, "İdlib'den göçün durduğuna dair çok güzel izler, emareler var. Biliyorsunuz bizim burada hem AFAD'ımız, hem Kızılayımız briket evler yapmakta. Burada geçici bir konaklama, barınma için Suriyeli kardeşlerimize imkan hazırlamaktayız. O faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalara bağlı olarak, biz bunları gerçekleştirdiğimizde gerçekten sadece bir askeri faaliyet değil, aynı zamanda da çok önemli bir insani faaliyeti yerine getirmiş olacağız" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA