Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden "Pars"lara mesaj
Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden "Pars"lara mesaj Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havadan İhbar Kontrol uçağında bulunduğu sırada göreve giden "Pars"lara telsizden başarılar diledi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden "Pars"lara mesaj
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havadan İhbar Kontrol uçağında bulunduğu sırada göreve giden "Pars"lara telsizden başarılar diledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, HİK uçağında bulunduğu sırada bomba yüklü olarak gerçek göreve giden 181'inci Filo Komutanlığına ait "Pars"lara telsizden başarılar diledi. Pilotlar da görevi başarıyla tamamlayarak emniyetli şekilde üslerine döndü.