Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden "Pars"lara mesaj - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden "Pars"lara mesaj

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden "Pars"lara mesaj Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havadan İhbar Kontrol uçağında bulunduğu sırada göreve giden "Pars"lara telsizden başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden "Pars"lara mesaj

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havadan İhbar Kontrol uçağında bulunduğu sırada göreve giden "Pars"lara telsizden başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, HİK uçağında bulunduğu sırada bomba yüklü olarak gerçek göreve giden 181'inci Filo Komutanlığına ait "Pars"lara telsizden başarılar diledi. Pilotlar da görevi başarıyla tamamlayarak emniyetli şekilde üslerine döndü.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden Pars lara mesaj

Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden Pars lara mesaj

Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve giden Pars lara mesaj

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri

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