Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransız iddialarına "sert" cevap
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransız iddialarına "sert" cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransız iddialarına
20.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı" dedi.

Bakan Akar, Şırnak'taki yoğun temaslarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. NATO Savunma Bakanları toplantısının ikinci defa telekonferans yöntemi ile yapıldığı hatırlatılarak, toplantıya yönelik değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, bununla ilgili Bakanlığın internet sitesinden açıklamaların yapıldığını hatırlattı. 30 müttefik ülke savunma bakanları olarak ikinci defa telekonferans yoluyla bir araya geldiklerini belirten Akar, toplantıda savunma ve caydırıcılık konuları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını aktardı. Toplantıda ayrıca Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin de bir kez daha gözden geçirildiğini dile getiren Bakan Akar, "İkinci dalgaya karşı alınabilecek önlemler konusunda mutabakat sağlandı. Milli olarak aldığımız tedbirler, üretim kabiliyetimiz, dost ve müttefik ülkelere verdiğimiz destek vurgulandı" diye konuştu.

"İddialar tamamen gerçek dışı"

Fransız yetkililerinin basında ve NATO çevrelerinde yer alan bazı iddialarına ilişkin de Akar, şunları söyledi:

"Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı."

"Türkiye her zaman NATO'daki görev ve yükümlülüklerini yerine getirmiştir"

Akar, konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin paylaşıldığını yineleyerek, "Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem oluşturmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Biz daima diyalog ve koordinasyondan yanayız. Ayrıca NATO yetkililerinin denizcilerimizin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı da teşekkür ettiklerini de hatırlatmak isterim. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev ve yükümlülüklerinin bilincinde hareket etmiş ve etmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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