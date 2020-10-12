Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'a tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'a tepki Açıklaması

12.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:36
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'a tepki Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Gence şehrine yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Gence şehrine yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler." dedi.

Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından Kara Harp Okulu yeni eğitim öğretim yılı açılışında ilk dersin verildiği belirtilerek bu konudaki değerlendirmesi sorulan Akar, Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Can Azerbaycan, bizim kardeşimiz." diyen Akar, şunları söyledi:

"Dolayısıyla biz 'İki devlet tek millet' olmanın gereğini her zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Harp Okulu, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde bu önemli ve anlamlı günde, ilk dersi Sayın İbrahim'in vermesinin uygun olacağını düşündük. Davetimizi kırmadı. Azerbaycan'ın tarihi ve günümüzdeki gelişmeler çok etkili bir şekilde ifade edildi. Sayın Büyükelçi bizimle duygularını paylaştı. Öğrencilerimiz için yararlı olduğunu değerlendiriyorum."

"Hesabını verecekler"

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, Gence bölgesine saldırısına yönelik soruya Akar, şu yanıtı verdi:

"Bu yeni bir şey değil. Ermenistan, her zaman son derece saldırgan davranıyor, insanlık, savaş suçu işliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi, bu konuda son derece pervasız davranıyor. Sağlanan destek, bunları son derece şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var. Ne de ahlaki noktayı nazarında meselelere bakışları söz konusu. Maalesef Gence ve diğer birçok yerleşim yerine acımasızca saldırdılar, saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar, ateşkesin de ihlali anlamına geliyor. Fütursuz bir şekilde saldırılarını sürdürüyorlar. Bir gün gelecek hem tarih hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler."

"Provokatif hareketlere girişiyorlar"

Oruç Reis araştırma gemisinin demir almasının ardından, TSK unsurlarının koruma ve refakat görevine devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Akar, şöyle konuştu:

"Bizim deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz söz konusu. Ege'de, Akdeniz'de bizim deniz yetki alanlarımız var. BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanımız var. Bu alanlarda biz tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Burada hiç kimseye tehdit değil bu. Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz.

Bu çalışmaları tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis de bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde olduğu gibi yine planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar bu plan dahilinde devam edecek, Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özgü Namal Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Samatta Ozan Tufan Şenol Güneş Mbaye Diagne Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma Kaza Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'a tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 15:25:01. #1.15#
title