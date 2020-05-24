Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ege'de "taciz" tepkisi
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ege'de "taciz" tepkisi

TCG BARBAROS Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ege'de
24.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:03

TCG BARBAROS Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birliklerdeki bayramlaşmanın ardından İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçti.

Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ve üs komutanlığı personeli ile bayramlaşan Akar, daha sonra Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros Fırkateyni'ne geçti.

Burada personel ile bayramlaşan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yani Mavi Vatan'da görev yapan muharip unsur komutanları ile video konferans ile görüştü. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra denizde ve havadaki faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Terör ve koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirleri de ele aldığı konuşmasında Akar, şunları söyledi:

"Denizlerdeki meselelerimize baktığımızda, biz sadece kendi hak ve hukukumuzu değil aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de, Ege'de herhangi bir şekilde Türkiye'yi yok sayan bir kararın yaşama şansı yok. Biz, bu konuda tamamen ikili anlaşmalardan, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Biz diyalogla bütün problemlerimizin çözülmesinden yanayız. Bu konuda uluslararası hukuka uygun, barışçıl yönetmelerle siyasi çözümleri arzu ediyoruz. Ancak anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Bizim aynı zamanda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için de her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğumuzu söylememiz de tehdit anlamına gelmemektedir. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz."

"İzahı mümkün değil"

Son dönemde Ege'de yaşanan bazı olaylara da değinen Bakan Akar, şöyle konuştu:

"İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar, çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur. Bu konuda herkesin aklını başına toplamasının iki tarafın da menfaatine olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz olayların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için bugüne kadar her türlü gayreti gösterdik bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Bu dönemde Türkiye'ye karşı birçok riskin, tehdidin olduğuna dikkati çeken Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara karşı mücadele etmek bizim ana görevimiz. Dolayısıyla bayram, seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık, yine aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Şu anda karada, denizde, havada olumlu-olumsuz tüm arazi ve hava koşullarında kendisine verilen görevi hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde yapmaya çalışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da hayırlı başarılı görevler diliyorum."

Tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, sözlerini şehitlere Allah'tan rahmet gazilere şifa ve minnet duygularını ileterek tamamladı.

- Notlar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerde her sabah saat 08,00'de yapılan "Toka Sancak Töreni", TCG Karpaz, TCG Karataş gemilerinde de icra edildi. Türk Bayrağı'nın göndere çekildiği tören, üs komutanlığındaki bayramlaşma sırasında gerçekleşti. Akar, söz konusu tören dolayısıyla bayramlaşma törenini yarıda keserek komutanlarla birlikte bayrağı selamladı.

Tören sonrasında Akar ve TSK komuta kademesi, "Zambak" botuyla İskenderun açıklarındaki TCG Barbaros Fırkateyni'ne geçti.

Bakan Akar ve komutanlara firkateyne binişleri sırasında gemi şapkası takdim edildi, TCG Barbaros'a ziyaret dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı forsu çekildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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