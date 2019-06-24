Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti

Akar:"Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz yaptığımız çalışmalar hakkında genel başkanlarımızı bilgilendirdik. Onlarında değerli görüş ve düşünlerini aldık"

Kaynak: İHA