Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP ziyareti
Akar:"Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz yaptığımız çalışmalar hakkında genel başkanlarımızı bilgilendirdik. Onlarında değerli görüş ve düşünlerini aldık"
Kaynak: İHA
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