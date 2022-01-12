Milli Savunma Bakanı Akar'dan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a taziye - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a taziye

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a taziye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u arayarak, dün Kelbecer'de Ermeni askerlerinin ateş açması sonucu şehit olan Azerbaycan askeri için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u arayarak, dün Kelbecer'de Ermeni askerlerinin ateş açması sonucu şehit olan Azerbaycan askeri için başsağlığı diledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Bakan Akar, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin dün Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Kelbecer'de yaptığı provokasyon sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasından dolayı taziyelerini sundu.

Akar ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın hak davasında da yanında olduğunu Bakan Hasanov'a iletti. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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