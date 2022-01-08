Milli Savunma Bakanı Akar'dan Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan açıklamasında, şehit askerler Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un fotoğraflarını da paylaşarak, şunları kaydetti:
"Kahraman silah arkadaşlarımız, 8 Ocak 2022'de şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri