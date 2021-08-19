Son dakika haberleri... Bakan Akar: Kabil Havalimanı'nda ilave tedbirlerimiz var
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Son dakika haberleri... Bakan Akar: Kabil Havalimanı'nda ilave tedbirlerimiz var

Son dakika haberleri... Bakan Akar: Kabil Havalimanı'nda ilave tedbirlerimiz var
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda şu ana kadar herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda şu ana kadar herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi. Akar, "Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız" dedi.

Bakan Akar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği basın toplantısı öncesinde gazetecilerin Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk askerlerinin durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz" dedi.

'DEĞİŞECEK DURUMLARA GÖRE PLANLARIMIZ VAR'Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçakların emniyetli bir şekilde iniş ve kalkış yapmaya başladığını belirten Akar, "Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de, kendi vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz ve müdahale söz konusu değil. Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. 'Durum her an değişebilir' düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız" ifadelerini kullandı.'2002'DEN BERİ BİZ AYNI NOKTADAYIZ'

Türkiye'nin Afganlılara yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdirle karşılandığını belirten Akar, "Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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