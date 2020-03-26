Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2 şehit için başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Silah arkadaşlarımız 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahmaran şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA