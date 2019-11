Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı

09.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen; ekonomik, politik, askeri ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen; bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan egemen ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletlerin tarihine büyük liderler yön verir. Toplumlar tarihleri boyunca, karşılaştıkları zorlukları önderlerinin ilkelerinden ilham alarak, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşarlar, geleceğe emin adımlarla yürürler. Şanlı tarihimize damga vuran, Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olan böyle bir liderdir. Bugün, Milli Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan ve devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Atatürk; gerek askerlik hayatı gerekse devlet adamlığı süresince cesareti, kararlılığı ve tükenmez enerjisiyle ülkesine ve asil milletimize büyük hizmetlerde bulunmuş, şanlı tarihimizin altın sayfalarında ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen; ekonomik, politik, askeri ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen; bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan egemen ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Bu mirasa sahip çıkmanın önemini vurgulayan Bakan Akar, "Ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir. Bu bilinçle asker, sivil tüm mensuplarımız; yılmadan, yorulmadan üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. Kahraman ve fedakar Türk halkı, yaklaşık yüz yıl önce bin yıllık vatanımızı işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl mücadele ettiyse; bugün bizler de birliğimize, beraberliğimize, huzur ve güvenliğimize kast edenlere ve arkasında yetmiş yedi düvelin olduğu terör örgütlerine karşı aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz" dedi.

Başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatan topraklarında terörle mücadeleye dikkat çeken Akar şu ifadeleri kullandı:

"Mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden "Ölürsem şehit, kalırsam gazi!" anlayışı içerisinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında yurt içinde yapılan operasyonlar ile sınır ötesinde icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekatı sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizin ve bu konudaki bu azim ve kararlılığımızın en açık göstergesidir. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve tüm mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de aynı azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Karakteri, özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını korumak; milli, manevi ve mesleki değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için atalarımızdan aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karada, denizde ve havada, her zaman ve her şartta mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz Atatürk, Ruhun şad olsun."

