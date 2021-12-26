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Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidecek.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidecek.

Bakan Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak.

Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak ve Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek.

Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.

Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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