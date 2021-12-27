Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'teki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ettiBakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüştü

- Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'teki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Bakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüştü

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'teki Kovaçi Şehitliği'ne yaptığı ziyaret sonrasında, Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temasları kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Akar ilk olarak aralarında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Meçhul Asker Anıtı'na ve İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakan Akar, ardından dua etti. Akar, Şehitlik ziyareti sonrasında Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüşmek üzere Bosna Hersek Savunma Bakanlığına hareket etti.

Askeri törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Podzic tarafından Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı ve tören kıtasını selamladı. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Akar ve Podzic baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.