Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi... - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi...

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde...

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde...

 İsrail istihbarat servisiyle bağlantıları tespit edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

İsrail istihbarat servisiyle bağlantıları tespit edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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