Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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