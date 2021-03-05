Milli Savunma Bakanı Akar, Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi
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Milli Savunma Bakanı Akar, Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi

05.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:48
Milli Savunma Bakanı Akar, Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan askerlere ilişkin, "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan askerlere ilişkin, "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi" dedi.

Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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