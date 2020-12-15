Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni...

15.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:04
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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