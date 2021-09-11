Milli Savunma Bakanı Akar. beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar. beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçakdan inmesi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçakdan inmesi ve karşılanması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar. beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar. beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar. beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar. beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında
AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

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Haber: Milli Savunma Bakanı Akar. beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında - Haberler
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