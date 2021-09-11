Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının...

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında toplantı yapıyor.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti.

Akar burada beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile sınır hattında ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında - Haberler
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