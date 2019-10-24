Milli Savunma Bakanı Akar, Belçika'da

24.10.2019 12:24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını (TMR) ziyaret etti.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğine ziyarette bulunan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA