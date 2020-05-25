Milli Savunma Bakanı Akar bayramlaşma sırasında gündemi değerlendirdi Açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar bayramlaşma sırasında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir.

Milli Savunma Bakanı Akar bayramlaşma sırasında gündemi değerlendirdi Açıklaması
25.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir." dedi.

Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 10. Tanker Üs Komutanlığı ziyareti sonrasında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında incelemelerde bulundu.

222'nci Filo Komutanlığını ziyaret eden Akar, burada personelle bayramlaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin uygulandığı ziyaretlerde konuşan Bakan Akar, Silahlı Kuvvetlerin bütün halinde, hem terörle hem de koronavirüs ile mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin hız kesmediğini vurgulayan Akar, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerini kullandı.

"Kurumsal bir yaklaşımla…"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir. Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir azim ve kararlılıkla yaparken, bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve tüm bu faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TSK bu milletin bağrından çıkmış bir kurumdur, yani asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, 'ben' demeden 'biz' diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

-İdlib'deki gelişmeler

5 Mart'ta Rusya ile varılan mutabakatın ardından İdlib'de sağlanan ateşkes ve istikrarın kalıcı olmasına yönelik gayretlerinin devam ettiğini ifade eden Akar, "İdlib'de siyasi bir çözüm bulunması için bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Orada birtakım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor. Sağlanan ateşkes sonucunda bölgeye yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşimiz de güvenli ve gönüllü şekilde evlerine dönebildi" dedi.

Karada, denizde, havada, yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğin bayramını bir kez daha kutlayan Akar, şunları kaydetti:

"Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker, sivil tüm mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil memur ve işçimiz başta olmak üzere salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastanede bulunan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Bakan Akar, Kovid-19'la mücadele kapsamında dost ülkelere koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin ulaştırılması konusundaki başarılarından dolayı 222'nci Filo Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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