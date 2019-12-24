24.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:14

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda kalan kesimlerde hala teröristlerin olduğunu arkadaşlarımız gece gündüz takip ediyorlar. Şu anda bir heyetimiz Moskova'da, onlar bu konuları görüşüyorlar." - ANKARA

Kaynak: İHA