Milli Savunma Bakanı Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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