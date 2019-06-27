Milli Savunma Bakanı Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü
- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.
- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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