Milli Savunma Bakanı Akar: "Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam... - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam...

Milli Savunma Bakanı Akar:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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