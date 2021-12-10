Milli Savunma Bakanı Akar: "Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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