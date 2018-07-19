Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askerlere Elleriyle Kek İkram Etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakan Akar beraberinde getirdiği ev yapımı keki keserek üs bölgesi personeli ve komutanlarına ikram etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da bulunan Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.
BAKAN AKAR, ASKERİ ÜSSE BU KEZ TAKIM ELBİSE İLE GİTTİ
Akar ve komutanlar, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti. Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde de birçok kez bölgeye giden Bakan Akar'ın üzerinde bu kez takım elbise vardı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, ASKERLERE KEK İKRAM ETTİ
Mehmetçik'e moral, terör örgütlerine gözdağı veren Hulusi Akar, konuşması sırasında beraberinde götürdüğü keki keserek askerlere ve komutanlara ikram etti.