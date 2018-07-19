Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askerlere Elleriyle Kek İkram Etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da bulunan Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

BAKAN AKAR, ASKERİ ÜSSE BU KEZ TAKIM ELBİSE İLE GİTTİ

Akar ve komutanlar, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti. Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde de birçok kez bölgeye giden Bakan Akar'ın üzerinde bu kez takım elbise vardı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, ASKERLERE KEK İKRAM ETTİ

Mehmetçik'e moral, terör örgütlerine gözdağı veren Hulusi Akar, konuşması sırasında beraberinde götürdüğü keki keserek askerlere ve komutanlara ikram etti.