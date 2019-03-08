Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü Telefonlar, Büfeden Aramalar, Bunlarla İlgili Kurulan Bu...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü telefonlar, büfeden aramalar, bunlarla ilgili kurulan bu ardışık telefon konuşmaları... Bunların hepsi istihbarat kuruluşlarımız tarafından çalışılıyor, tasnif ediliyor, bu tasniflere göre yargı kararını veriyor, yargı kararlarını da eksiksiz uyguluyoruz."

Kaynak: AA