Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Münih Güvelik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Münih Güvelik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki iki günlük programını tamamladı. Bakan Akar, Münih Güvelik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. - BERLİN

Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya'da

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hulusi Akar, Belçika, Almanya, Milli, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title