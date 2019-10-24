Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

24.10.2019 20:35
Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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