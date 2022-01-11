Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki saldırı) Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma... - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki saldırı) Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma...

Milli Savunma Bakanı Akar:
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki saldırı) Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek"

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki saldırı) Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek"

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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