Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Savunma Bakanı Halid ile görüştü
- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.
Kaynak: AA
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