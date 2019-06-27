Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Savunma Bakanı Halid ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Savunma Bakanı Halid ile görüştü

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et