Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatörlerle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatörlerle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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