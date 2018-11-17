Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatörlerle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.