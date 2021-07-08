Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir. Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir."

(Utku Şimşek/İHA)

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü
Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü
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