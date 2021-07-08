Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir. Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı