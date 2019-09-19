Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri...

Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri...

Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz.

19.09.2019 20:07
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et