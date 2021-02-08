Son Dakika | Bakan Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nı kabul etti
08.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:52
Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti" denildi. Kabule ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hamdi Çelikbaş