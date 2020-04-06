Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Üstlenmiş olduğu tarihi görevi tam bir asırdır başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde de milletimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında bu sorumluğu...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Üstlenmiş olduğu tarihi görevi tam bir asırdır başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde de milletimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında bu sorumluğu yerine getirmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Akar'ın AA'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesajı, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Türkiye'nin ve asil milletin sesini tüm dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akar, şunları kaydetti:

"Üstlenmiş olduğu bu tarihi görevi tam bir asırdır başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde de milletimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında bu sorumluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Güvenilir haberciliğin 100 yıllık yolculuğunu geride bırakan Anadolu Ajansını tebrik ediyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA