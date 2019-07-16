Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret

Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret
-GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.


 


Kaynak: DHA
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