Milli Savunma Bakanı Akar'a "destek" ziyareti (1)

29.10.2019 20:17

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi tokalaşması

Toplantıdan görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları Milli Savunma Bakanı Akar'a "destek" ziyareti

Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi

Akar:

"Türkiye'nin, Silahlı Kuvvetlerimizin, DEAŞ ile mücadele konusunda durması, yavaşlaması, hafife alması asla söz konusu değil, çünkü biz şunun bilincindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman Müslümanları ve İslamiyet'i temsil edemez"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

"Her milli davada, mücadelede olduğu gibi devletimizin yanında, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz"

ANKARA (AA ) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin, Silahlı Kuvvetlerimizin, DEAŞ ile mücadele konusunda durması, yavaşlaması, hafife alması asla söz konusu değil, çünkü biz şunun bilincindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman Müslümanları ve İslamiyet'i temsil edemez." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde önemli bir heyetle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, iş dünyası, işçi ve memur temsilcilerine Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Hassas bir dönemden geçildiğini hatırlatan Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin yaptığı harekatların dünyanın her yerinde savunulabilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Akar, "Ne kimsenin toprağında gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz. Yapmaya çalıştığımız şey hudutlarımızın, halkımızın güvenliği, ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Ülkemizin hemen dibinde bir oluşum içindeler. Bu terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik. Aynı zamanda herkesin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu de tekrar tekrar vurguladık." diye konuştu.

"Bilinçli olarak çarpıtılıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütüne karşı açıklamalarının Batı basını tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını, "Kürtlere karşı operasyon yapılıyor." gibi gösterilmek istendiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden gelen milli manevi değerlerimiz var. Kimseye 'Sen öylesin', 'Sen böylesin' diye bir şeyimiz yok. Biz 82 milyon bir milletiz, Türk milletiyiz. Bunun içinde herkes olabilir. Dini kökeni, etnik kökeni, mezhebi farklı olabilir. Biz bunların hepsini kucaklıyoruz. Siyasi görüşü, mezhebi, yaşam şekli farklı olabilir ama kökümüz aynı, gövdemiz aynı. Biz 82 milyonuz, kardeşiz, et ve tırnak gibiyiz. Bizim Suriye'deki teröristlerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla bizim mücadelemiz asla ve kat'a söz konusu olamaz ama dış basın bunu bilinçli olarak çarpıtıyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunun dışında bizim bir hedefimiz olamaz."

"TSK envanterinde kimyasal silah yok"

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ortaya atılan "etnik temizlik" söylemlerini anımsatan Akar, "Bizim askerimizin karşıdan ateş gelmeden, karşısında teröristi görmeden ateş etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Masum insanlara ateş edilmesinin asla söz konusu olamayacağını vurgulayan Akar, "Bir de 'kimyasal silah' yalanı ortaya attılar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok." dedi.

"TSK terör örgütü DEAŞ ile savaşmıyor." iddiasıyla yayılmak istenen yalana da dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Bu yalanın da alçaklığın da dibidir. TSK olarak DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek orduyuz. 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde, 700 DEAŞ'lıyı da Musul'un kenarında etkisiz hale getirdik. Kim yaptı bunları? Cevap yok. Türkiye'nin, Silahlı Kuvvetlerimizin, DEAŞ ile mücadele konusunda durması, yavaşlaması, hafife alması asla söz konusu değil, çünkü biz şunun bilincindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman Müslümanları ve İslamiyet'i temsil edemez. Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken neyse herkesten daha çok yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bin civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini, irili ufaklı 500 yerleşim yerinin teröristlerden temizlendiğini aktaran Akar, "Şu anda buralardaki el yapımı patlayıcılar temizleniyor, ekmek dağıtılıyor, seyyar sağlık hizmetleri başladı, insanlar iş yerlerini açmaya başladı. Güvenlik, rahat, huzur, refah için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Batı basınında yer alan "insani kriz" ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Akar, "Orada güvenlik sağlandı, sağlık, yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlar veriliyor; AFAD, Kızılay gidiyor, ulaşım açık. İnsani kriz nerede? Olmayan bir şeyi suni bir şekilde gündeme getirip insanların kafasını karıştırıyorlar." dedi.

"Bu bir alçaklık"

Sadece masum insanlara karşı değil çevreye, tarihi, dini yapılara karşı da gerek harekatın planlamasında gerekse icrasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Akar, "Bu hainler bir haftada bizim il, ilçe ve köylerimize bin havan, roket attılar. 9 aylık bebek, 20 kişi hayatını kaybetti, 187 yaralımız var, bu bir alçaklık" dedi. Akar, Batı ülkelerinden bu yaşananlarla ilgili bir yorum gelmediğine de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemle üzerinde durduğu savunma sanayinde yerlilik ve millilik konusunda gelinen noktanın önemli olduğunu ifade eden Akar, bunun daha da yukarı seviyelere çıkarılmasının önemini işaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında olduk ve destekledik." diyen Hisarcıklıoğlu, harekata verdikleri destekle ilgili Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı olarak yaptıkları açıklamayı hatırlattı.

Harekatın başlamasının ardından yurt dışında Türkiye aleyhine başlatılmak istenen kampanyaya karşı 190 ülkedeki muhataplarına 4 dilde mektup yazdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, yaptıkları diğer çalışmalar ve ziyaretlere ilişkin de bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatları, Pençe operasyonları sonrasında ise Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizin kararlı ve dirayetli komutanızda ordumuzun terör örgütlerine karşı gösterdiği cansiperane mücadele milletimize moral ve umut vermektedir." diye konuştu.

Harekatın başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye'nin güney sınırlarının güven altına alınacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece sınır ötesinde Türkiye'yi tehdit eden unsurların gelişmesine de fırsat verilmeyecek. Buradaki bütün meslek örgütleri olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de buradaki arkadaşlarımla her milli davada, mücadelede olduğu gibi devletimizin yanında, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Dualarımız ve tüm kalbimizle devletimizin ve tüm askerlerimizin yanındayız. Şuna inanıyoruz ki bizler, el birliği ile bu mücadeleden zaferle çıkılacak."

Harekata destek mesajı

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri de başarıyla yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı ülkenin onuru olarak nitelendirdi.

Şehitlere rahmet gazilere şifa dileyen üyeler, harekatla terör devleti kurulma hayalinin tamamen ortadan kaldırıldığını belirtti.

Harekatta yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin kullanılmasından da duydukları memnuniyeti dile getiren üyeler, verdikleri desteği "Gururumuz olan ordumuzun böyle bir mücadelede yanız kalması düşünülemezdi." ifadeleriyle paylaştı.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı toplantının sonunda Hisarcıklıoğlu, yaptıkları açıklamalardan oluşan dosyayı da Bakan Akar'a takdim etti.

Kaynak: AA